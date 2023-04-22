Електроенергія для населення може зрости до 2,8 гривні за кіловат — голова НКРЕКП

Один із базових варіантів нових тарифів на електроенергію для населення передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год. Про це голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нижній тариф планують зберегти

Водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

«Розглядаються деякі варіанти. Один із базових — це орієнтовно 1,44 грн/кВт-год, а потім 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год. Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення», — зазначив Ущаповський.

При цьому він не назвав орієнтовний час запровадження нових тарифів, але додав, що ринковий тариф на електроенергію зараз становить приблизно 6,2 грн за кВт-год, однак про підвищення тарифів для населення до цього рівня наразі не йдеться.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі — до 2,88 грн/кВт-год, а для бізнесу на третину — до 4,5 грн/кВт.

Наразі в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а понад цей обсяг — 1,68 грн/кВт-год.

Дія чинних тарифів закінчується 1 травня.