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22 квітня 2023, 9:24 Читать на русском

Електроенергія для населення може зрости до 2,8 гривні за кіловат — голова НКРЕКП

Один із базових варіантів нових тарифів на електроенергію для населення передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год. Про це голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Один із базових варіантів нових тарифів на електроенергію для населення передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год.
Фото: economics.novyny.live

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Нижній тариф планують зберегти

Водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

«Розглядаються деякі варіанти. Один із базових — це орієнтовно 1,44 грн/кВт-год, а потім 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год. Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення», — зазначив Ущаповський.

При цьому він не назвав орієнтовний час запровадження нових тарифів, але додав, що ринковий тариф на електроенергію зараз становить приблизно 6,2 грн за кВт-год, однак про підвищення тарифів для населення до цього рівня наразі не йдеться.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в Офісі президента в середині квітня під час наради обговорювали варіант підвищення тарифів для населення майже удвічі — до 2,88 грн/кВт-год, а для бізнесу на третину — до 4,5 грн/кВт.

Наразі в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а понад цей обсяг — 1,68 грн/кВт-год.

Дія чинних тарифів закінчується 1 травня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+51
Moonlighter
Moonlighter
22 квітня 2023, 10:04
#
А государство не хочет компенсировать это подорожание например бОльшим экспортом ЭЭ в западные страны? Или из бюджета например выделить, учитывая сколько нам донатит весь мир? А то депутатом на аренду квартир бюджет есть, а на ремонт оборудования которое пострадало в результате обстрелов — нет. Как-то нечестно выходит — нас весь 2022 год просили не переставать донатить государству, а теперь взялись как обычно за дойку населения, когда война еще не закончилась.

Реально еще раз убедился, что профессионалов при власти хватает. В том смысле, что умеют они профессионально доить, найдя миллион причин, отговорок и аргументов в свою пользу.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 квітня 2023, 10:12
#
Ми і так платимо реальну вартість. Якщо ціни не збільшити, то будуть компенсувати з бюджету, а тоді не вистачить на армію, прийдеться брати в борг, або друкувати гривню… а це інфляція, за яку ми все одно платимо.
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+21
Я Саня
Я Саня
22 квітня 2023, 10:50
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Ми платимо олігархам на нові вілли, яхти, дорогі авто та і взагалі життя. Просто у них є план доходів, і коли він падає, виходить нацкомісія та нагинає стадо.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
22 квітня 2023, 11:13
#
Реальний тариф-6. І МВФ хоче графік подорожання до 6, це перший етап. Чо я пишу, ви і так все знаєте
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