Нацбанк може почати знижувати облікову ставку в четвертому кварталі

Оновлений макропрогноз передбачає початок циклу зниження облікової ставки в четвертому кварталі 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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В НБУ зазначили, що навіть за такого сценарію монетарні умови залишатимуться достатньо жорсткими на прогнозному горизонті з огляду на подальше сповільнення інфляції, поліпшення інфляційних очікувань та, відповідно, збереження високої реальної дохідності гривневих інструментів.

«Збереження облікової ставки на високому рівні підтримає ефекти від попередніх заходів НБУ та залишатиме простір для подальшого зростання привабливості заощаджень у гривні. Водночас поліпшення макроекономічної ситуації, у тому числі стрімкіше зниження інфляції та накопичення комфортного рівня міжнародних резервів, створює передумови для перегляду прогнозу облікової ставки», — заявив регулятор.

НБУ готовий коригувати час і темп зміни облікової ставки з огляду на подальший розвиток подій на валютному ринку, інфляційну динаміку, стійкість міжнародної підтримки та результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів.

Нагадаємо

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.