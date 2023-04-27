Україна розраховує на новий фонд допомоги від IDA на $2 мільярди і компенсацію відсоткових ставок — Мінфін

Міжнародна асоціація розвитку — IDA (International Development Association) розширює пакет підтримки України і створює окремий фонд — SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response), особливістю якого буде можливість мультиплікувати залучені в нього кошти, завдяки чому Україна потенційно може отримати $6 млрд допомоги. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Найближчим часом про нього (фонд, — ред.) буде оголошено, його назва — SPURR і загальний розмір — $2 млрд. Цей фонд мультиплікативний: умовно кажучи, здійснюється потрійна мультиплікація, тобто, якщо зберуть $2 млрд, то потенційно Україна може отримати $6 млрд допомоги», — сказав Марченко.

Глава Мінфіну уточнив, що це кредитні кошти Світового банку, і наголосив, що мультиплікативний ефект — це дуже важливо.

Він також повідомив, що обговорюється питання компенсації відсоткових ставок за пільговими кредитами, які надають Україні, зокрема, й на відновлення.

«Важливо, щоб ці нові гроші не впливали на наші зобов'язання з обслуговування боргу. Це важливо і для програми з МВФ, для дотримання боргової стійкості (debt sustainability). Тому ми просимо наших партнерів про компенсацію відсоткової ставки, якщо кредитні кошти надаються через Світовий банк», — пояснив міністр.

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За його словами, як такий може бути використано вже раніше створений Світовим банком URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) — Цільовий фонд для підтримки, відновлення та реформування України, до якого залучають грантові кошти.

«Ми показуємо, які інструменти вже готові: URTF — для грантових коштів, SPURR — для кредитних, але з використанням мультиплікативного ефекту. Фонд URTF може бути використаний як компенсатор для відсоткових ставок у SPURR. Саме так ми бачимо їх комбінування», — описав Марченко пропозиції, які Україна обговорює з потенційними донорами на відновлення країни.

Міністр нагадав, що механізм компенсації кредитної ставки вже діє щодо макрофінансової допомоги Євросоюзу на 18 млрд євро на цей рік.