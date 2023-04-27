Єврокомісія заборонить експорт українського зерна до Румунії — ЗМІ

Європейська Комісія запровадить заборону експорту зерна та олійних культур з України до Румунії, яка діятиме до 5 червня цього року. Про це повідомив міністр сільського господарства Румунії Петро Даеа, повідомляє Sky News.

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«Переговори з державами все ще тривають. Румунія буде захищена рішенням Європейської комісії і отримає компенсацію для фермерів», — сказав Даеа.

Нагадаємо

Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт низки сільськогосподарських товарів з України, щоб захистити своїх фермерів.

Оскільки після початку повномасштабної війни РФ проти України доступ до чорноморських портів було заблоковано, а згодом обмежено, довелося шукати альтернативні маршрути для доставки зерна та інших товарів через сусідні держави.

Через це мільйони тонн олійних та зернових культур опинилися в країнах Центральної та Східної Європи. Ці товари дешевші, ніж у Європейському Союзі, а також їх звільнили від мит.

Єврокомісія пішла на поступки країнам, фермери яких постраждали від надлишків аграрних товарів з України, погодившись заборонити імпорт прифронтовими країнами пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшника та соняшникової олії, а також виділила на покриття збитків фермерів додатково 100 млн євро до раніше виділених 56 млн євро.