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19 квітня 2023, 18:25 Читать на русском

Єврокомісія пообіцяла країнам ЄС 100 мільйонів євро за зняття заборони на імпорт українського зерна

Єврокомісія (ЄК) запропонує фінансову підтримку у розмірі 100 млн євро для постраждалих через імпорт українського зерна фермерів країн Східної Європи. З такою пропозицією виступила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн у листі у відповідь урядам п'яти країн ЄС, повідомила на брифінгу представник ЄК Дана Спінант. Про це повідомляє Європейська правда.

Єврокомісія (ЄК) запропонує фінансову підтримку у розмірі 100 млн євро для постраждалих через імпорт українського зерна фермерів країн Східної Європи.
Фото: pixabay.com

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«Президентка заявила, що вона повністю проінформована щодо занепокоєння через зростання певних видів української сільгосппродукції на ринках ЄС», — сказала Спінант.

За її словами, фон дер Ляєн також наголосила, що для вирішення цього питання потрібен спільний європейський підхід, оскільки воно стосується єдиного ринку ЄС.

Три пропозиції

Президентка Єврокомісії представила три пропозиції для реагування на ситуацію:

  • Підтримка фермерів, на яких негативно вплинув імпорт з України. Єврокомісія вже виділила 56 млн євро країнам, і підготувала другий пакет допомоги в 100 млн євро.
  • Єврокомісія застосує превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі, які стосуються певних категорій агропродукції, в тому числі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника.
  • Єврокомісія проведе розслідування щодо імпорту інших категорій товарів з України.

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Спінант повідомила, що в середу віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс проведе переговори з міністрами 5 країни, які висловили застереження. Також він проведе сьогодні переговори з представником українського уряду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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