Курс валют на 27 квітня: на готівковому ринку долар і євро подешевшали, в обмінниках — подорожчали

У четвер, 27 квітня, курс долара на готівковому ринку знизився на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилось.

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В обмінниках долар подорожчав на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,90 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,85, євро — 41,40−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,44−40,82 грн/євро.

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