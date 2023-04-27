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27 квітня 2023, 9:29 Читать на русском

Росія знову заблокувала рух «зерновим коридором» — ВМС України

У середу, 26 квітня, Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Росіяни не погодили рух суден з українських портів. Про це повідомляє ВМС України у Faсеbook.

У середу, 26 квітня, Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором.
Фото: railinsider.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Так, 25.04.2023 в Спільному Координаційному Центрі представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом», — йдеться в повідомленні.

Через це порти Чорноморськ, Одеса та Південний сьогодні не змогли покинути три судна. Одне з них мало доставити пшеницю до Ефіопії. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

«Крім того, з ранку 26.04.2023 мережею Інтернет стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-Морськими Силами Збройних Сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності», — додали в ВМС.

Там зауважили, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що країни G7 закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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