У середу, 26 квітня, Росія вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Росіяни не погодили рух суден з українських портів. Про це повідомляє ВМС України у Faсеbook.
Росія знову заблокувала рух «зерновим коридором» — ВМС України
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«Так,
Через це порти Чорноморськ, Одеса та Південний сьогодні не змогли покинути три судна. Одне з них мало доставити пшеницю до Ефіопії. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.
«Крім того, з ранку
Там зауважили, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що країни G7 закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.
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