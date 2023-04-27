Центренерго вперше в історії розпочала експорт електроенергії

В середу, 26 квітня, компанія Центренерго, яка знаходиться в управлінні Фонду державного майна, вперше у своїй історії розпочала експорт електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

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Першим імпортером електроенергії стала Молдова.

У Фонді вважають, що експорт надасть можливість Центренерго зменшити залежність від ситуації на вітчизняному ринку електроенергії і отримати доступ до ринків ЄС.

«Компанія працює над розвитком співпраці з європейським енергетичним сектором, щоб збільшити обсяги експорту електроенергії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Україна 17 квітня розпочала експортувати електроенергію до Словаччини. Вона стала третьою країною Європи, яка почала купувати українську енергію після відновлення її експорту.