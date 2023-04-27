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27 квітня 2023, 9:03 Читать на русском

Центренерго вперше в історії розпочала експорт електроенергії

В середу, 26 квітня, компанія Центренерго, яка знаходиться в управлінні Фонду державного майна, вперше у своїй історії розпочала експорт електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

В середу, 26 квітня, компанія Центренерго, яка знаходиться в управлінні Фонду державного майна, вперше у своїй історії розпочала експорт електроенергії.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Першим імпортером електроенергії стала Молдова.

У Фонді вважають, що експорт надасть можливість Центренерго зменшити залежність від ситуації на вітчизняному ринку електроенергії і отримати доступ до ринків ЄС.

«Компанія працює над розвитком співпраці з європейським енергетичним сектором, щоб збільшити обсяги експорту електроенергії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Україна 17 квітня розпочала експортувати електроенергію до Словаччини. Вона стала третьою країною Європи, яка почала купувати українську енергію після відновлення її експорту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Я Саня
Я Саня
27 квітня 2023, 10:26
#
Шоо? І навіть пів країни відключати не потрібно???
+
0
yarg
yarg
27 квітня 2023, 12:21
#
Ні. опалювальний сезон закінчився. поки — видихаємо. до осені
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