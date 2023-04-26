США розблокували платежі російського банку через шантаж РФ щодо «зернової угоди» — Reuters

Сполучені Штати надали JPMorgan дозвіл обробляти платежі за експорт сільськогосподарської продукції через «Россельхозбанк», але ця домовленість не замінила повторного підключення банку до системи SWIFT, повідомили Reuters два російські джерела.

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Доступ до платіжної системи SWIFT є однією з головних вимог Росії на переговорах стосовно майбутньої угоди щодо експорту зерна, яка, за словами ООН, допомагає подолати глобальну продовольчу кризу.

Кремль неодноразово попереджав, що угода не буде продовжена після 18 травня, якщо Захід не усуне перешкоди для російського експорту зерна та добрив, включаючи фінансування та страхування експорту.

Російське джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що Управління з контролю за іноземними активами США дозволило JPMorgan обробляти такі транзакції.

«JPMorgan отримав від OFAC дозвіл на проведення платежів за закупівлі сільськогосподарської продукції, але процес йде важко», — сказало джерело.

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За його словами, що маршрутизація платежів через JPMorgan запропонована як альтернатива повторному підключенню «Россельхозбанку» до SWIFT, але її можна зупинити у будь-який час.

Інше джерело повідомило, що Державний департамент США та Міністерство фінансів США попросили JPMorgan провести «дуже обмежену та суворо контрольовану» операцію щодо експорту сільськогосподарських товарів, яка відбулася цього місяця.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок на брифінгу в ООН заявив, що один банк «люб'язно погодився профінансувати одну операцію», але це не влаштовує РФ. Лавров не назвав назву банку.