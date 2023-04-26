Курс валют на 26 квітня: на готівковому ринку долар і євро кинулися вниз

У середу, 26 квітня, курс долара на готівковому ринку знизився на 20 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро подешевшало на 30 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар не змінився. Курс євро знизився на 13 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,05 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,90, євро — 41,35−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,25−40,64 грн/євро.