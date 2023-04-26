Пенсійний фонд скоротив фінансування пенсій

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57,1 млрд грн, що на 500 млн грн менше, ніж у березні (57,6 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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За даними Пенсійного фонду, 10,1 млрд грн направлено на виплату пенсій через Укрпошту, 47 млрд грн — через уповноважені банки.

Крім того, ПФУ направив:

5,4 млрд грн на виплату житлових субсидій та пільг;

2,1 млрд грн на страхові виплати, у тому числі 1,0 млрд грн — на оплату лікарняних.

У квітні надано 739 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.

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Нагадаємо

У березні було проведено індексацію пенсій. Пенсійний фонд за березень направив на пенсійні виплати 57,6 млрд грн, що на 13% більше, ніж у лютому.