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26 квітня 2023, 11:33 Читать на русском

Пенсійний фонд скоротив фінансування пенсій

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57,1 млрд грн, що на 500 млн грн менше, ніж у березні (57,6 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2023 року.
Фото: sluga-narodu.com

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За даними Пенсійного фонду, 10,1 млрд грн направлено на виплату пенсій через Укрпошту, 47 млрд грн — через уповноважені банки.

Крім того, ПФУ направив:

  • 5,4 млрд грн на виплату житлових субсидій та пільг;
  • 2,1 млрд грн на страхові виплати, у тому числі 1,0 млрд грн — на оплату лікарняних.

У квітні надано 739 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.

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Нагадаємо

У березні було проведено індексацію пенсій. Пенсійний фонд за березень направив на пенсійні виплати 57,6 млрд грн, що на 13% більше, ніж у лютому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Kaleso
Kaleso
26 квітня 2023, 11:57
#
О то вимирають
+
0
Сергій Т
Сергій Т
26 квітня 2023, 12:01
#
Складно зараз, важко, але Пенсійний фонд працює, і це головне. 👍
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