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26 квітня 2023, 9:26 Читать на русском

Банки пом’якшили вимоги до кредитів населенню вперше з четвертого кварталу 2021 року — НБУ

Банки поліпшили очікування стосовно перспектив кредитування: частка респондентів, що очікують на зростання обсягів кредитування бізнесу, відновилася до довоєнного рівня. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування, проведеного НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

Банки поліпшили очікування стосовно перспектив кредитування: частка респондентів, що очікують на зростання обсягів кредитування бізнесу, відновилася до довоєнного рівня.
Фото: slovoidilo.ua

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«Попит на корпоративні кредити у першому кварталі підсилювала потреба в оборотному капіталі, проте зміна процентних ставок його стримувала. У другому кварталі банки очікують на зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу. Найбільше — на позики малому й середньому бізнесу, короткострокові та гривневі кредити», — йдеться у повідомленні.

При цьому банки також прогнозують зростання попиту на роздрібні кредити, найбільше — на іпотеку.

Водночас банкіри не очікують погіршення якості корпоративних кредитів протягом наступних 12 місяців, проте якість виданих домогосподарствам кредитів дещо погіршиться.

У I кварталі банки посилили стандарти корпоративного кредитування. Найбільше — для довгострокових і валютних кредитів. У ІІ кварталі й надалі прогнозується посилення стандартів. Більшою мірою — для великих підприємств та довгострокових кредитів. Водночас фінустанови планують дещо послабити кредитні стандарти для МСП.

Пом’якшення стандартів кредитів населенню

Вперше з IV кварталу 2021 року банки пом’якшили стандарти кредитів населенню. Більшою мірою — для споживчих кредитів. Цьому сприяли поліпшення очікувань економічної активності, кращі курсові очікування та зростання платоспроможності населення.

Читайте також: У 2022 році іпотечне кредитування впало в 5,3 раза — НБУ

Стандарти іпотеки пом’якшилися завдяки активізації конкуренції банків й меншим інфляційним очікуванням. У наступному кварталі респонденти планують пом’якшувати кредитні стандарти споживчих кредитів, а для іпотеки — посилювати.

У І кварталі респонденти зазначили про зростання всіх видів ризиків, крім ліквідності. Ризик ліквідності знижується другий квартал поспіль. У ІІ кварталі банки очікують посилення всіх без виключення видів ризиків.

Опитування

«Опитування про умови банківського кредитування» проводилося з 17 березня до 7 квітня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
26 квітня 2023, 10:39
#
Банки та гроші. Інвестиції. Гумор:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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