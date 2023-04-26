Банки пом’якшили вимоги до кредитів населенню вперше з четвертого кварталу 2021 року — НБУ

Банки поліпшили очікування стосовно перспектив кредитування: частка респондентів, що очікують на зростання обсягів кредитування бізнесу, відновилася до довоєнного рівня. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови кредитування, проведеного НБУ , повідомляє пресслужба регулятора.

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«Попит на корпоративні кредити у першому кварталі підсилювала потреба в оборотному капіталі, проте зміна процентних ставок його стримувала. У другому кварталі банки очікують на зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу. Найбільше — на позики малому й середньому бізнесу, короткострокові та гривневі кредити», — йдеться у повідомленні.

При цьому банки також прогнозують зростання попиту на роздрібні кредити, найбільше — на іпотеку.

Водночас банкіри не очікують погіршення якості корпоративних кредитів протягом наступних 12 місяців, проте якість виданих домогосподарствам кредитів дещо погіршиться.

У I кварталі банки посилили стандарти корпоративного кредитування. Найбільше — для довгострокових і валютних кредитів. У ІІ кварталі й надалі прогнозується посилення стандартів. Більшою мірою — для великих підприємств та довгострокових кредитів. Водночас фінустанови планують дещо послабити кредитні стандарти для МСП.

Пом’якшення стандартів кредитів населенню

Вперше з IV кварталу 2021 року банки пом’якшили стандарти кредитів населенню. Більшою мірою — для споживчих кредитів. Цьому сприяли поліпшення очікувань економічної активності, кращі курсові очікування та зростання платоспроможності населення.

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Стандарти іпотеки пом’якшилися завдяки активізації конкуренції банків й меншим інфляційним очікуванням. У наступному кварталі респонденти планують пом’якшувати кредитні стандарти споживчих кредитів, а для іпотеки — посилювати.

У І кварталі респонденти зазначили про зростання всіх видів ризиків, крім ліквідності. Ризик ліквідності знижується другий квартал поспіль. У ІІ кварталі банки очікують посилення всіх без виключення видів ризиків.

Опитування

«Опитування про умови банківського кредитування» проводилося з 17 березня до 7 квітня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.