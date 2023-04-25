Державна податкова служба України розробила новий сервіс — «Калькулятор податку на майно», який дає можливість самостійно розрахувати податок на нерухомість. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
ДПС надала можливість самостійно розрахувати податок на нерухомість
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Даний калькулятор надає можливість громадянам самостійно здійснювати на вебпорталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб.
«Калькулятор податку на майно» розміщено на вебпорталі Державної податкової служби у блоці «Е-Сервіси».
Скористатися «Калькулятором податку на майно» можна за цим посиланням.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що власників знищеного внаслідок війни майна звільнили від сплати податку на нерухомість.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
А то носяться з тією нєдією як дурні