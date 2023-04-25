Національний банк тимчасового призупинив ліцензії на надання фінансових послуг двом фінансовим компаніям — ТОВ «ФК «Акцент Фінанс» та ТОВ «ФК «Джобер». Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ призупинив ліцензії двох фінансових компаній
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Зазначається, що «Акцент Фінанс» практично не комунікує з НБУ та не надає інформацію на вимоги регулятора, а фінансова компанія «Джобер» не подала до Нацбанку звітність за четвертий квартал 2022 року.
У НБУ наголосили, що усунути порушення, що стали причиною для призупинення ліцензій, фінансові компанії мають до 9 травня 2023 року.
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 квітня. Рішення набирають чинності з 25 квітня.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що НБУ анулював ліцензії восьми фінансових компаній.
Джерело: Мінфін
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