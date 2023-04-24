Нацбанк анулював ліцензії восьми небанківським установам та виключив сім установ із Державного реєстру фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ анулював ліцензії восьми фінансових компаній
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Кому анулювали ліцензію
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 квітня, повідомляє пресслужба регулятора у понеділок.
Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:
- ТОВ «ФК «Юніон капітал»;
- ТОВ «Рента лізинг»;
- ПТ «Ломбард «Рантьє» (ПП «Фінансовий альянс Рантьє», ПП «Українська фінансово-інвестиційна компанія»);
- ТОВ «ФК «Інкасо фінанс»;
- ТОВ «Вердикт капітал»;
- ТОВ «Трійка капітал»;
- ТОВ «Гарда фінанс»;
- ТОВ «ФК «Комбі».
На підставі поданих документів ФК «Юніон капітал», ПТ «Ломбард «Рантьє», ФК «Інкасо фінанс», «Вердикт капітал», «Трійка капітал», «Гарда фінанс» та ФК «Комбі» виключено з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ «Рента лізинг» — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
Водночас на підставі власних заяв ТОВ «ФК «Інвесткапітал» виключено з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ «Іншуренс адвайзорс» — з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.
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