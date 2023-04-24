НБУ анулював ліцензії восьми фінансових компаній

Нацбанк анулював ліцензії восьми небанківським установам та виключив сім установ із Державного реєстру фінансових установ. Про це йдетьс я у повідомленні регулятора.

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Кому анулювали ліцензію

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 квітня, повідомляє пресслужба регулятора у понеділок.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

ТОВ «ФК «Юніон капітал»;

ТОВ «Рента лізинг»;

ПТ «Ломбард «Рантьє» (ПП «Фінансовий альянс Рантьє», ПП «Українська фінансово-інвестиційна компанія»);

ТОВ «ФК «Інкасо фінанс»;

ТОВ «Вердикт капітал»;

ТОВ «Трійка капітал»;

ТОВ «Гарда фінанс»;

ТОВ «ФК «Комбі».

На підставі поданих документів ФК «Юніон капітал», ПТ «Ломбард «Рантьє», ФК «Інкасо фінанс», «Вердикт капітал», «Трійка капітал», «Гарда фінанс» та ФК «Комбі» виключено з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ «Рента лізинг» — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Водночас на підставі власних заяв ТОВ «ФК «Інвесткапітал» виключено з Державного реєстру фінансових установ, а ТОВ «Іншуренс адвайзорс» — з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.