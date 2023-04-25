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25 квітня 2023, 14:05 Читать на русском

Деяких ФОПів переведуть з 2% на загальну систему. Кого це торкнеться

Деякі ФОПи третьої групи можуть зіткнутися з ситуацією, коли їх буде переведено на загальну систему оподаткування після скасування особливого 2% режиму, запровадженого на початку воєнного стану. Про це розповів податковий консультант Олександр Зарайський, повідомляє AIN.

Деякі ФОПи третьої групи можуть зіткнутися з ситуацією, коли їх буде переведено на загальну систему оподаткування після скасування особливого 2% режиму, запровадженого на початку воєнного стану.
Фото: lv.tax.gov.ua

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Кого це стосується

Проблема стосується ФОП 3 групи, які стали платником податку у 2% з першого дня своєї державної реєстрації. Тобто, людей, що зареєструвались як ФОП 3 групи зі ставкою 5% у 2022 році і одразу перейшли на ставку 2%.

Багато з таких ФОПів можуть навіть не знати, що вони є платниками податку у 2% з першго дня. Адже при подачі заявки на реєстрацію ФОП, наприклад, через «Дію», вони спочатку обирали 5%, а вже потім подавали заяву в електронному кабінеті платника податків на перехід на 2%. Тож складається враження, що після відміни спецрежиму їх мають перевести на 5%.

Але це не може бути не так. Річ у тім, що у багатьох випадках податкова зареєструвала таких ФОПів платниками податку у 2% не з дня подачі відповідної заявки, а з першого дня їх державної реєстрації.

Це стосується ФОПів, які подали заяву на перехід на 2% до спливу 10 днів з моменту державної реєстрації. Тож після відміни спецрежиму, таких підприємців переведуть не на ставку 5%, а на загальну систему оподаткування.

Як перевірити ФОП

Потрібно замовити витяг по єдиному податку в електронному кабінеті платника на сайті ДПС. Якщо у витягу дата переходу на спрощену систему оподаткування та дата застосування ставки у 2% збігаються, як на скріншоті нижче, значить ФОП є платником по ставці 2% з першого дня державної реєстрації.

У такому випадку, після скасування спецгрупи у 2%, ФОП автоматично опиниться на загальній системі оподаткування (18% ПДФО + 1,5% воєнного збору + 22% ЄСВ).

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Що роботи

Необхідно заздалегідь перейти на ставку 5%. Для цього потрібно подати заяву про перехід з 1 липня (дата, з якої ймовірно будуть скасовані 2%) зі спецрежиму на ставку 5% до 15 червня 2023 року. У такому випадку, податкова переведе ФОП на 5%, і автоматичного переведення на загальну систему не буде.

Всі інші ФОПи можуть не хвилюватися — після скасування спецрежиму вони будуть автоматично переведені на ту систему оподаткування і ставки, по яким працювали до переходу на 2%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Philip92
Philip92
25 квітня 2023, 14:52
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Интересно это автору статьи непосредственно в налоговой сказали? Если не ошибаюсь есть перечень случаев когда налоговая может перевести с 3 группы на общую систему и за 2% там ничего не сказано.
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