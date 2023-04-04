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4 квітня 2023, 10:19 Читать на русском

Кількість ФОПів в IT-сфері за рік війни зросла на майже 32 000 — дослідження DOU

За рік повномасштабної війни кількість ІТ-фахівців, зареєстрованих як ФОПи, збільшилася на 13%, або на 31 793 особи. Про це свідчать дані дослідження компанії DOU.

За рік повномасштабної війни кількість ІТ-фахівців, зареєстрованих як ФОПи, збільшилася на 13%, або на 31 793 особи.
Фото: epravda.com.ua

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Як змінилася кількість

На 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ, цю інформацію DOU надав YouСontrol.

Минулого року за ФОП-моделлю працювали 87% українських айтівців, близько 6% були оформлені за КЗпП, ще 1% — як гіг-контрактори. Згідно із дослідженням, у 2023 році можливе зростання кількості ІТ-фахівців, які оформлені таким чином.

Найпопулярнішим кодом КВЕД, за яким працюють ІТ-фахівці в Україні, залишається «62.01 — Комп’ютерне програмування» — за ним зареєстровані 186 147 фахівців, або 69% всіх айтівців, які мають відкритий ФОП.

Найбільша кількість айтівців зареєстрована в Києві та Київській області — 30% загальної кількості, або майже 81 000 осіб. На другому місці — Харків і Харківська область, далі — Львів.

Читайте: У 2023 році кожен другий новий ФОП відкривають жінки — Опендатабот

У 2023 році жінки становлять 28% всіх зареєстрованих ФОПів у сфері ІТ проти 27% рік тому. Торік жінки активніше реєструвалися як ФОПи в ІТ, ніж чоловіки: кількість ФОПів у сфері ІТ, відкритих жінками, зросла на 18%, а чоловіками — на 11%.

За рік повномасштабної війни українські айтівці закрили 2509 ФОПів, або менше як 1% від нинішньої кількості.

Джерело: Мінфін
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