Укрзалізниця відновила експорт українського зерна через Польщу

Укрзалізниця відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі, які були припинені з 15 квітня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Відповідні відвантаження дозволено для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце і Шецин.

«Укрзалізниця відновлює експортні транзитні перевезення українських сільськогосподарських вантажів залізничним транспортом через територію Польщі. Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьому передувало розпорядження щодо транзитних вантажів з України міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди.

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Водночас уточнюється, що дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, також буде скасовано незабаром.

Водночас питання щодо 3 тис. вагонів з українською сільгосппродукцією, які були завантажені та прийняті до перевезення до введення конвенційної заборони польськими перевізниками, залишається невирішеним.

Нагадаємо

Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина і Румунія в односторонньому порядку заборонили імпорт українських сільгосптоварів, але дозволили їх транзит.