Польща контролюватиме транзит зерна з України за допомогою трекерів й супровідників

Польща контролюватиме транзит української аграрної продукції за допомогою спеціальних трекерів. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський на Zoom-конференції, пише Ліга.

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«Транзит відкривається з четверга на п'ятницю (21 квітня). Є додаткові заходи контролю, які буде проводити польська сторона. Зараз пропрацьовуються деталі, щоб це реально працювало», — розказав він.

Поки що план такий: експортери приїжджають на кордон, оформлюють транзитну декларацію й отримують спеціальний трекер, який відстежуватиме місцеперебування вантажівки чи вагона.

«Трекер показує, що машина чи вагони ідуть в порти або інші країни Євросоюзу. У перший тиждень за бажання польської сторони вони можуть здійснювати фізичний супровід своїми митниками, щоб напрацювати для себе висновки», — пояснив міністр.

Він розказав, що польський транзит для України дуже важливий, оскільки на нього припадає значний відсоток українського експорту аграрної продукції.

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У відсотковому відношенні через Польщу йшло до 10% агроекспорту, половина від цього залишалася всередині країни, а решта йшла далі.