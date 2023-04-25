Японія та ЄС виступили проти плану США про заборону експорту в Росію — Financial Times

Європейський Союз та Японія не погодились з планом США та країн «Великої сімки» (G7) щодо заборони майже всього експорту в Росію. Про це повідомляє Financial Times.

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На наступній зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в Японії 19 травня, має прозвучати заява про зміну режиму секторальних санкцій проти РФ на повну заборону експорту з деякими винятками. Так, планується залишити експорт медичної, сільськогосподарської та деякої іншої продукції.

Однак, у виданні зазначили, що представники Японії та ЄС виступили проти такого рішення.

«З нашої точки зору, це просто неможливо», — заявив один анонімний чиновник.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що, за даними Bloomberg, деякі з ключових союзників України, включаючи США, розглядають можливість повної заборони на більшу частину експорту до Росії, щоб посилити економічний тиск на Кремль.