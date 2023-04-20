Країни G7 розглядають можливість повного ембарго на експорт до Росії — Bloomberg

Деякі з ключових союзників України, включаючи США, розглядають можливість повної заборони на більшу частину експорту до Росії, щоб посилити економічний тиск на Кремль. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами джерел, обізнаних з цим питанням, представники країн «Великої сімки» (G7) обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів, який відбудеться у Японії в травні.

Мета обговорень наразі полягає в тому, щоб переконати країни ЄС долучитися до цих обмежень, але початкова пропозиція все ще може змінитися.

Співрозмовники агентства пояснюють, що запропонований підхід змінить режим санкцій, заборонивши будь-який експорт до Росії, за винятком окремих позицій. Чинний режим санкцій передбачає, що будь-який експорт до Росії дозволений, якщо не ухвалено рішення про його заборону.

Винятки

Якщо лідери G7 підтримають цю пропозицію, тоді їм доведеться погодити винятки з цієї заборони, які поширюватимуться на ліки та сільськогосподарську продукцію, включаючи продукти харчування, зауважує одне із джерел агентства.

Перешкоди

Однак існують серйозні перешкоди для впровадження такого підходу, вказують співрозмовники Bloomberg. Щоб затвердити майже повне ембарго на експорт до РФ, нові критерії мають підтримати всі члени Євросоюзу, а це спровокує гостру дискусію з огляду на ймовірну негативну реакцію низки компаній, які все ще експортують товари до Росії.

Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту з країн ЄС і G7 до Росії у різних сферах, від електроніки до предметів розкоші.

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За даними швейцарської компанії Trade Data Monitor, минулого року країни Європи, США, Канада та Японія все ж експортували до Росії товарів на $66 млрд.

Країни «Великої сімки» вважають, що навіть обмежений санкціями експорт приносить занадто багато вигоди для економіки РФ під час війни з урахуванням того, що Москва знаходить способи обійти санкції, імпортуючи потрібні товари через треті країни.

Найбільші європейські експортери до РФ

Німеччина, Італія та Польща залишаються серед найбільших європейських експортерів товарів до Росії, свідчать дані Trade Data Monitor.

У G7 найбільше можуть постраждати немедичні та несільськогосподарські продукти, як автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика. Водночас європейські країни прагнуть імпортувати з РФ деякі сировинні товари, зокрема паладій, мідь, залізо та нікель.