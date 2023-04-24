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24 квітня 2023, 19:50 Читать на русском

Більше 30% відео TikTok про криптовалютні інвестиції вводять в оману: дослідження

Згідно з недавнім дослідженням DaapGamble, більше третини крипто-інфлюєнсерів у TikTok розмістили відеоролики про біткоїни, інші криптовалюти та інвестиції в них, що вводять в оману, пише CoinTelegraph.

Згідно з недавнім дослідженням DaapGamble, більше третини крипто-інфлюєнсерів у TikTok розмістили відеоролики про біткоїни, інші криптовалюти та інвестиції в них, що вводять в оману, пише CoinTelegraph.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиНеправдива інформаціяБагато хто черпає інформацію з TikTok в якості першоджерела замість пошуку в Google, і впливові особи часом діляться неперевіреною дезінформацією про інвестиції в криптовалюти, намагаючись переконати недосвідчених глядачів вкладати свої гроші або гроші своїх батьків (оскільки багато користувачів TikTok це молодь) в криптовалюти втрати грошей.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Неправдива інформація

Багато хто черпає інформацію з TikTok в якості першоджерела замість пошуку в Google, і впливові особи часом діляться неперевіреною дезінформацією про інвестиції в криптовалюти, намагаючись переконати недосвідчених глядачів вкладати свої гроші або гроші своїх батьків (оскільки багато користувачів TikTok це молодь) в криптовалюти втрати грошей.

Популярний хештег в TikTok у зв'язку з криптовалютами — #cryptok. DaapGambl проаналізувала 1161 таке відео в TikTok і виявила, що більш ніж кожне третє відео вводить в оману, і тільки один з 10 криптоакаунтів або відеороликів містив у собі будь-яку форму відмови від відповідальності, яка попереджала користувачів про ризики інвестування в криптовалюти.

47% творців криптовалюти TikTok намагаються заробити гроші, просуваючи послуги в цій галузі, і такі знаменитості, як Кім Кардашьян, Джейк Пол та інші також раніше критикували за просування криптовалют серед мільйонів своїх шанувальників без розкриття даних про отримані ними платежі за таку рекламу.

Комісія з цінних паперів і бірж США зобов'язала Кім Кардаш'ян виплатити штраф у розмірі $1,26 млн за просування EthereumMax (EMAX).

Крім ефіріуму частим «гостем» у кожному третьому вводить в оману відео на TikTok є біткоін. Відеоролики на TikTok з популярними хештегами, пов'язаними з криптовалютами, такими як #crypto, #cryptok, #cryptoadvice, #cryptocurrency, #cryptotrading та #cryptoinvesting, в сукупності набрали понад 6 млрд переглядів.

Але молоді користувачі часто не беруть до уваги намір знаменитостей і довіряють їх контенту виключно через велику кількість переглядів або лайків.

Джерело: Мінфін
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