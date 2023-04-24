Фонд виплатив за перший квартал вкладникам банків-банкрутів 1,5 мільярда

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Скільки відшкодовано

«Протягом першого кварталу 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, становила 1 521,0 млн грн. Зокрема, у березні 2023 року Фонд відшкодував вкладникам 1 430,7 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Станом на 1 квітня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98 328,4 млн грн.