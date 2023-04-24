За січень-березень 2023 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становили понад 1,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Фонд виплатив за перший квартал вкладникам банків-банкрутів 1,5 мільярда
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Скільки відшкодовано
«Протягом першого кварталу 2023 року сума виплат гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, становила 1 521,0 млн грн. Зокрема, у березні 2023 року Фонд відшкодував вкладникам 1 430,7 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Станом на 1 квітня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98 328,4 млн грн.
Джерело: Мінфін
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