До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 18 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 24 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Открытие 24 апреля
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Закрытие 24 апреля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,13/40,53
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40,31/40,71
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18/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,25 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,05−38,19, євро — 41,60−41,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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