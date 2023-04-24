Курс валют на вечір 24 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 18 копійок у купівлі та продажу.

Валюта Открытие 24 апреля Закрытие 24 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,13/40,53 40,31/40,71 18/18

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,25 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,05−38,19, євро — 41,60−41,70 грн.

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