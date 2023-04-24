Акції «американської IKEA» впали на 52% після новини про банкрутство

Падіння акцій

Акції обвалилися після того, як ретейлер у неділю, 23 квітня, оголосив про подання заяви на банкрутство. Планується, що 360 магазинів Bed Bath & Beyond та 120 магазинів Buybuy Baby розпродадуть залишки товарів, після чого торгові точки закриють. Самі магазини також виставлять на аукціон.

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Нагадаємо

Інвесткомпанія Sixth Street погодилася надати Bed, Bath & Beyond близько $240 млн під заставу майна, щоб вона могла здійснювати операції в рамках процесу банкрутства.