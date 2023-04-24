Котирування мережі магазинів товарів для дому Bed, Bath & Beyond обвалилися на 52,3% до $0,14. На 11:55 падіння сповільнилося до 37,45%, ціна однієї акції американського аналога IKEA склала $0,18, свідчать дані торгів на біржі NASDAQ.
Акції «американської IKEA» впали на 52% після новини про банкрутство
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Падіння акцій
Акції обвалилися після того, як ретейлер у неділю, 23 квітня, оголосив про подання заяви на банкрутство. Планується, що 360 магазинів Bed Bath & Beyond та 120 магазинів Buybuy Baby розпродадуть залишки товарів, після чого торгові точки закриють. Самі магазини також виставлять на аукціон.
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Нагадаємо
Інвесткомпанія Sixth Street погодилася надати Bed, Bath & Beyond близько $240 млн під заставу майна, щоб вона могла здійснювати операції в рамках процесу банкрутства.
«Bed, Bath & Beyond нарешті змирилася з тим, що її бізнес зруйнований, і подала заяву про банкрутство», — наводить CNBC коментар аналітика з роздрібної торгівлі та керуючого директора компанії консалтингової компанії GlobalData Ніла Сондера.
У січні 2023 року компанія попередила, що існує ризик її банкрутства на тлі сильного падіння продажів. Після цього акції впали майже на 25%. У лютому-березні Bed Bath & Beyond додатково розміщувала акції, проте обсяг залучених коштів виявився значно нижчим від бажаного. Так, у лютому ретейлер планував отримати понад $1 млрд, однак у результаті зібрати вдалося $360 млн.
Усього відколи Bed, Bath & Beyond повідомила про можливість свого банкрутства, акції обвалилися на біржі NASDAQ на 87,8%, до $0,2935.
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