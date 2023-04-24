«Американська IKEA» подала заяву про банкрутство

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що сталося

Для того, щоб ретейлер міг фінансувати процес банкрутства, інвесткомпанія Sixth Street погодилася надати Bed, Bath & Beyond близько $240 млн під заставу майна.

Bed, Bath & Beyond заявила, що планує продовжувати виплачувати співробітникам заробітну плату, підтримувати клієнтські програми та виконувати зобов'язання перед постачальниками. Магазини Bed, Bath & Beyond та Buybuy Baby планується виставити на аукціон.