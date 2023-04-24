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24 квітня 2023, 11:39 Читать на русском

«Американська IKEA» подала заяву про банкрутство

Мережа товарів для дому Bed, Bath & Beyond — американський аналог шведської IKEA — 23 квітня подала заяву про банкрутство. 360 однойменних магазинів та 120 магазинів Buybuy Baby поки що будуть відкриті, щоб розпродати залишки товарів, після чого торгові точки закриють, повідомляється на сайті ретейлера.

Мережа товарів для дому Bed, Bath & Beyond — американський аналог шведської IKEA — 23 квітня подала заяву про банкрутство. 360 однойменних магазинів та 120 магазинів Buybuy Baby поки що будуть відкриті, щоб розпродати залишки товарів, після чого торгові точки закриють, повідомляється на сайті ретейлера.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо сталосяДля того, щоб ретейлер міг фінансувати процес банкрутства, інвесткомпанія Sixth Street погодилася надати Bed, Bath & Beyond близько $240 млн під заставу майна.
Фото: nbcnews.com

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що сталося

Для того, щоб ретейлер міг фінансувати процес банкрутства, інвесткомпанія Sixth Street погодилася надати Bed, Bath & Beyond близько $240 млн під заставу майна.

Bed, Bath & Beyond заявила, що планує продовжувати виплачувати співробітникам заробітну плату, підтримувати клієнтські програми та виконувати зобов'язання перед постачальниками. Магазини Bed, Bath & Beyond та Buybuy Baby планується виставити на аукціон.

Подання заяви про банкрутство дає Bed Bath & Beyond можливість провести розпродажі і пошукати покупців на активи, що залишилися, пише The Wall Street Journal.

При цьому власники акцій, ймовірно, залишаться в програші, оскільки в процесі банкрутства пріоритет надаватиметься насамперед погашенню боргу Bed, Bath & Beyond, а не дотриманню інтересів акціонерів.

Станом на кінець листопада активи Bed, Bath & Beyond оцінювали приблизно $4,4 млрд, а борги — $5,2 млрд, зазначає CNBC.

Передісторія

Компанія Bed Bath & Beyond була заснована в 1971 році — тоді в передмісті Нью-Йорка відкрилися два магазини Bed'n Bath. Надалі мережа зросла до кількох сотень великих магазинів, де продавалися різні товари для дому — від постільної білизни до очисників повітря. У 1987 році компанія стала називатися Bed Bath & Beyond.

Мережа стала публічною у 1992 році, кількість магазинів тоді вже перевищувала 1,5 тис. З моменту виходу на біржу і аж до 2019-го у ретейлера не було збиткового року. У той рік мережа вперше повідомила про зниження продажів на тлі зростання популярності онлайн-торгівлі.

У січні 2023 року компанія попередила, що існує ризик її банкрутства на тлі сильного падіння продажів. Після цього акції впали майже на 25%. У лютому-березні Bed Bath & Beyond додатково розміщувала акції, проте обсяг залучених коштів виявився значно нижчим від бажаного. Так, у лютому ретейлер планував отримати понад $1 млрд, однак у результаті зібрати вдалося $360 млн.

Усього відколи Bed, Bath & Beyond повідомила про можливість свого банкрутства, акції обвалилися на біржі NASDAQ на 87,8%, до $0,2935.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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