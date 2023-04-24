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24 квітня 2023, 15:10 Читать на русском

LVMH стала першою європейською компанією дорожче пів трильйона доларів

Ринкова вартість LVMH перевищила $500 млрд, що зробило холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy першою європейською компанією, яка перетнула цей рубіж. Про це повідомляє Bloomberg.

Ринкова вартість LVMH перевищила $500 млрд, що зробило холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy першою європейською компанією, яка перетнула цей рубіж.
Фото: fashionnetwork

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Зростання акцій

Акції паризької LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton зросли на 0,3% до 903,70 євро у понеділок, оцінивши компанію в 454 мільярди євро (500 мільярдів доларів).

Попит на продукцію LVMH, зокрема, на сумки Louis Vuitton, шампанське Moet & Chandon і сукні Christian Dior, зберігається попри стрімке зростання інфляції та ризики рецесії у світі.

Водночас у квітні LVMH застеріг, що спостерігається уповільнення зростання в США, особливо падає попит на коньяк і шкіряні вироби, і деякі інвестори побоюються, що акції компанії неминуче впадуть, якщо економічний спад посилиться.

Читайте: Акції LVMH злетіли до рекорду після того, як китайські покупці вийшли з карантину

Наразі ж занепокоєння щодо рецесії піднімає вартість LVMH у доларовому еквіваленті. Цього місяця курс євро підскочив до найвищого за понад рік рівняна тлі падіння долара, спричиненого побоюванням погіршення економіки США та, як наслідок, зниженням ставки Федеральної резервної системи цьогоріч.

Аналітики підвищують цільові показники акцій LVMH на тлі стрімкого зростання. Вони бачать можливості для подальшого зростання, оскільки 30 з 36 аналітиків, що відслідковуються Bloomberg, мають рейтинг «купувати».

Зростання вартості компанії збільшило статки найбагатшої людини світу Бернара Арно до 212 мільярдів доларів, свідчить індекс мільярдерів Bloomberg.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
akaMIK
akaMIK
24 квітня 2023, 16:48
#
Незабаром і ця мильна бульбашка лусне
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