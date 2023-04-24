Курс валют на 24 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 24 квітня, курс долара на готівковому ринку додав 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу на 5 копійок.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 5 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та подешевшав на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,75−38,25 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,05−38,16, євро — 41,55−41,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,13−40,53 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.