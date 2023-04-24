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24 квітня 2023, 8:10 Читать на русском

Ілон Маск відповів Кінгу: «Я пожертвував Україні $100 мільйонів, а ви?»

Засновник та генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що пожертвував Україні $100 млн. Про це він написав у Twitter, коментуючи допис Стівена Кінга з приводу «синьої галочки» у Twitter.

Засновник та генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що пожертвував Україні $100 млн.
Фото: delo.ua

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Синя галочка

«Я пожертвував Україні $100 млн, а скільки пожертвували ви?» — відповів бізнесмен на це, процитувавши жовтневий твіт з подякою від віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова.

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Передісторія

Американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику Twitter Ілону Маску віддавати $8, які він платить за його синю галочку верифікації у соцмережі, у фонд Сергія Притули, який займається допомогою української армії.

Як відомо, Twitter почала відбирати «галочки», які підтверджують верифікацію облікових засобів, у тих користувачів, які за них не платять. Вартість послуги — $8 на місяць.

Стівен Кінг не платив ці гроші, але «галочку» в нього все одно не забрали. Коли з'ясувалося, що за неї платить особисто Маск, письменник порадив йому віддати ці гроші у фонд Сергія Притули.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Сергій Т
Сергій Т
24 квітня 2023, 8:34
#
Здається Маск правий.
+
0
Три літри
Три літри
24 квітня 2023, 10:08
#
Здається Маск брехло
+
0
aleksandr555889
aleksandr555889
24 квітня 2023, 8:54
#
Moгли б обидва військові облігації Ялта купувати під 19.4%
+
+15
yarg
yarg
24 квітня 2023, 10:01
#
Це бізнес. а вони про благодійність
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