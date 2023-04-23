НБУ відтермінував на місяць повернення окремих тарифів на депозитарні послуги

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 квітня 2023, 16:16 Читать на русском

НБУ відтермінував на місяць повернення окремих тарифів на депозитарні послуги

Нацбанк відтермінував до 23 травня 2023 року застосування окремих тарифів на депозитарні послуги.

Нацбанк відтермінував до 23 травня 2023 року застосування окремих тарифів на депозитарні послуги.►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниБез тарифівНа які депозитарні послуги відтермінували :тарифи із депозитарного обслуговування депозитарних установ;тарифи на обслуговування операцій з єврооблігаціями (далі - ОЗДП), що проводяться на користь депонентів НБУ під час виконання ним функції депозитарної установи.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Без тарифів

На які депозитарні послуги відтермінували :

  • тарифи із депозитарного обслуговування депозитарних установ;
  • тарифи на обслуговування операцій з єврооблігаціями (далі — ОЗДП), що проводяться на користь депонентів НБУ під час виконання ним функції депозитарної установи.

Національний банк, як і раніше, закликає депозитарні установи зі свого боку мінімізувати або скасувати відповідні тарифи для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою поширення інструментів, що сприяють збереженню стабільності державних фінансів під час повномасштабної війни.

За оцінками НБУ, подальше відтермінування тарифів на наведені послуги підтримає державні фінанси України, зокрема завдяки збереженню сприятливих умов для залучення урядом фінансування на внутрішньому борговому ринку та зменшенню витрат під час управління державним боргом.

Читайте: НБУ пом'якшив обмеження на готівковому валютному ринку та проєкті е-резидентства

Цього разу Нацбанк на місяць відтермінував застосування окремих тарифів з огляду на плани розглянути доцільність оновлення загальної лінійки тарифів, що, зокрема, може передбачати запровадження окремого пільгового підходу щодо тарифікації обслуговування військових ОВДП.

Постанова набирає чинності 24 квітня 2023 року.

Нагадаємо

На початку повномасштабної війни НБУ тимчасово скасував нарахування тарифів на всі депозитарні послуги, починаючи з 24 лютого 2022 року. Цей крок дав змогу зменшити навантаження на роботу фінансової системи та позитивно вплинув на функціонування внутрішнього боргового ринку.

Наприкінці минулого року НБУ вирішив відтермінувати ще на чотири місяці повернення деяких із цих тарифів. Такий крок було здійснено з метою підтримання безперебійного функціонування державних фінансів України.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами