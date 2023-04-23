НБУ відтермінував на місяць повернення окремих тарифів на депозитарні послуги

Нацбанк відтермінував до 23 травня 2023 року застосування окремих тарифів на депозитарні послуги.

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Без тарифів

На які депозитарні послуги відтермінували :

тарифи із депозитарного обслуговування депозитарних установ;

тарифи на обслуговування операцій з єврооблігаціями (далі — ОЗДП), що проводяться на користь депонентів НБУ під час виконання ним функції депозитарної установи.

Національний банк, як і раніше, закликає депозитарні установи зі свого боку мінімізувати або скасувати відповідні тарифи для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою поширення інструментів, що сприяють збереженню стабільності державних фінансів під час повномасштабної війни.

За оцінками НБУ, подальше відтермінування тарифів на наведені послуги підтримає державні фінанси України, зокрема завдяки збереженню сприятливих умов для залучення урядом фінансування на внутрішньому борговому ринку та зменшенню витрат під час управління державним боргом.

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Цього разу Нацбанк на місяць відтермінував застосування окремих тарифів з огляду на плани розглянути доцільність оновлення загальної лінійки тарифів, що, зокрема, може передбачати запровадження окремого пільгового підходу щодо тарифікації обслуговування військових ОВДП.

Постанова набирає чинності 24 квітня 2023 року.