Пенсійний фонд Норвегії заробив $84 мільярди після збитку у 2022 році

«Це один із найсильніших кварталів у нашій історії», — передає Reuters коментар заступника генерального директора Norges Bank Investment Management Тронда Гранде. NBIM — це підрозділ норвезького ЦП, який керує пенсійним фондом.

Акції у першому кварталі принесли фонду 7,4%, інструменти з фіксованим доходом — 2,7%. Прибутковість інвестицій у нерухомість та в інфраструктурні проєкти у сфері відновлюваної енергетики була негативною і склала -1% та -3,8% відповідно.

«Інвестиції в акції зробили найбільший внесок у прибутковість цього кварталу. Зростання ринку акцій значною мірою було зумовлене технологічним та споживчим сектором», — заявив Тронд Гранде. Лише через валютні коливання минулого кварталу вартість активів зросла на 755 млрд крон ($71,1 млрд).

Станом на 31 березня 2023 року обсяг ФНБ Норвегії оцінюється приблизно в 14,29 трлн крон (понад $1,4 трлн). 70,1% активів — це акції, 27,3% — інструменти з фіксованим доходом, 2,4% — нерухомість, 0,1% — проєкти у сфері відновлюваної енергетики.

Рекордний збиток

За підсумками 2022 року фонд отримав рекордний за всю свою історію збиток у 1,64 трлн крон ($164,4 млрд за тодішнім курсом). Такі великі втрати були спричинені високою інфляцією, зростанням ключової ставки та зовнішньополітичними загостреннями. При цьому подешевшали як акції, так і облігації, наголошував генеральний директор Norges Bank Investment Management Микола Танген. Читайте: Найбільший у світі суверенний фонд заробив понад $120 мільярдів

Передісторія Норвезький державний пенсійний фонд було створено у 1990-х роках для інвестування доходів Норвегії від продажу нафти та газу в іноземні активи. Він володіє 1,5% усіх акцій, що торгуються на світових біржах. Загалом фонд має частки в 9,2 тис. компаній. Інвестиції розподіляються на більшості ринків, країн і валют, щоб забезпечувати хорошу диверсифікацію ризиків.