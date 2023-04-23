Пенсійний фонд Норвегії заробив $84 мільярди після збитку у 2022 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 квітня 2023, 9:02 Читать на русском

Пенсійний фонд Норвегії заробив $84 мільярди після збитку у 2022 році

Державний пенсійний фонд Норвегії у першому кварталі 2023 року заробив 893 млрд норвезьких крон ($84,32 млрд). Прибутковість інвестицій склала 5,9%, але виявилася на 0,06% нижчою за бенчмарк, на який орієнтується фонд. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Державний пенсійний фонд Норвегії у першому кварталі 2023 року заробив 893 млрд норвезьких крон ($84,32 млрд).
Фото: depositphotos.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки принесли акції Фонду

«Це один із найсильніших кварталів у нашій історії», — передає Reuters коментар заступника генерального директора Norges Bank Investment Management Тронда Гранде. NBIM — це підрозділ норвезького ЦП, який керує пенсійним фондом.

Акції у першому кварталі принесли фонду 7,4%, інструменти з фіксованим доходом — 2,7%. Прибутковість інвестицій у нерухомість та в інфраструктурні проєкти у сфері відновлюваної енергетики була негативною і склала -1% та -3,8% відповідно.

«Інвестиції в акції зробили найбільший внесок у прибутковість цього кварталу. Зростання ринку акцій значною мірою було зумовлене технологічним та споживчим сектором», — заявив Тронд Гранде. Лише через валютні коливання минулого кварталу вартість активів зросла на 755 млрд крон ($71,1 млрд).

Станом на 31 березня 2023 року обсяг ФНБ Норвегії оцінюється приблизно в 14,29 трлн крон (понад $1,4 трлн). 70,1% активів — це акції, 27,3% — інструменти з фіксованим доходом, 2,4% — нерухомість, 0,1% — проєкти у сфері відновлюваної енергетики.

Рекордний збиток

За підсумками 2022 року фонд отримав рекордний за всю свою історію збиток у 1,64 трлн крон ($164,4 млрд за тодішнім курсом). Такі великі втрати були спричинені високою інфляцією, зростанням ключової ставки та зовнішньополітичними загостреннями. При цьому подешевшали як акції, так і облігації, наголошував генеральний директор Norges Bank Investment Management Микола Танген.

Передісторія

Норвезький державний пенсійний фонд було створено у 1990-х роках для інвестування доходів Норвегії від продажу нафти та газу в іноземні активи. Він володіє 1,5% усіх акцій, що торгуються на світових біржах. Загалом фонд має частки в 9,2 тис. компаній. Інвестиції розподіляються на більшості ринків, країн і валют, щоб забезпечувати хорошу диверсифікацію ризиків.

Раніше фонд Норвегії був найбільшим у світі суверенним фондом, проте після 2022 року втратив цей статус.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
23 квітня 2023, 11:24
#
Так буває: після збитків прибутки:))
+
+15
BEZE
BEZE
23 квітня 2023, 11:52
#
Або наоборот;))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами