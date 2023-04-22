Росія завдала збитків українській промисловості та логістиці майже на $50 мільярдів — UkraineInvest

Сума прямих збитків, завданих РФ українській інфраструктурі, промисловим об'єктам та виробничій логістиці, зросла майже до $50 млрд. Такі дані під час онлайн-форуму навів виконавчий директор урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач, повідомляє Укрінформ.

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За його даними, внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні постраждали приблизно 22,5% складських приміщень.

«До війни ми мали загалом понад 2,5 млн кв. м складської інфраструктури, переважна більшість — у Київській області. Тепер же її загальний обсяг суттєво зменшився. Адже агресор повністю або частково знищив приблизно 382 тис. кв. м складських площ», — констатував Цівкач.

Частину відбудовано

Він розповів, що частину зруйнованих логістичних комплексів вже відбудовано. Приміром, мережа супермаркетів «АТБ» почала відновлювати два свої складські приміщення, а компанія «РЛС» реконструює пошкоджені ворогом склади у Броварах.

Цівкач переконаний, що держава має максимально сприяти зусиллям бізнесу. Адже Україна сподівається на стрімкий повоєнний розвиток економіки. А виробничий сектор, поміж іншого, потребує якісної та сучасної логістичної інфраструктури.

При цьому в UkraineInvest сподіваються не лише на відбудову зруйнованого, а й на започаткування нових інвестиційних проєктів в цій царині.

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Фінансова підтримка

Цівкач нагадав про фінансову підтримку, яку гарантує інвесторам Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні».

Документ передбачає надання інвестпроєктам, що відповідають визначеним критеріям, державних гарантій щодо незмінності законодавства протягом 15 років, а також відшкодування можливих збитків, завданих держорганами, та надання держпідтримки інвестиційним проєктам обсягом до 30% від суми інвестицій.