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22 квітня 2023, 14:05 Читать на русском

Росія завдала збитків українській промисловості та логістиці майже на $50 мільярдів — UkraineInvest

Сума прямих збитків, завданих РФ українській інфраструктурі, промисловим об'єктам та виробничій логістиці, зросла майже до $50 млрд. Такі дані під час онлайн-форуму навів виконавчий директор урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач, повідомляє Укрінформ.

Сума прямих збитків, завданих РФ українській інфраструктурі, промисловим об'єктам та виробничій логістиці, зросла майже до $50 млрд.
Фото: pixabay.com

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За його даними, внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні постраждали приблизно 22,5% складських приміщень.

«До війни ми мали загалом понад 2,5 млн кв. м складської інфраструктури, переважна більшість — у Київській області. Тепер же її загальний обсяг суттєво зменшився. Адже агресор повністю або частково знищив приблизно 382 тис. кв. м складських площ», — констатував Цівкач.

Частину відбудовано

Він розповів, що частину зруйнованих логістичних комплексів вже відбудовано. Приміром, мережа супермаркетів «АТБ» почала відновлювати два свої складські приміщення, а компанія «РЛС» реконструює пошкоджені ворогом склади у Броварах.

Цівкач переконаний, що держава має максимально сприяти зусиллям бізнесу. Адже Україна сподівається на стрімкий повоєнний розвиток економіки. А виробничий сектор, поміж іншого, потребує якісної та сучасної логістичної інфраструктури.

При цьому в UkraineInvest сподіваються не лише на відбудову зруйнованого, а й на започаткування нових інвестиційних проєктів в цій царині.

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Фінансова підтримка

Цівкач нагадав про фінансову підтримку, яку гарантує інвесторам Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні».

Документ передбачає надання інвестпроєктам, що відповідають визначеним критеріям, державних гарантій щодо незмінності законодавства протягом 15 років, а також відшкодування можливих збитків, завданих держорганами, та надання держпідтримки інвестиційним проєктам обсягом до 30% від суми інвестицій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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