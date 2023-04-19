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19 апреля 2023, 14:19 Читати українською

В Минагрополитики считают убытки от запрета аграрного экспорта

Через страны Восточной Европы шла примерно половина аграрного экспорта Украины. Из-за запрета ущерб может составить «сотни миллионов долларов». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

Через страны Восточной Европы шла примерно половина аграрного экспорта Украины.

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Запрет импорта

Сольский отметил, что сейчас три страны запретили импорт аграрной продукции — это Польша, Словакия и Венгрия. Однако транзит разрешен, в том числе через Польшу — с 21 апреля.

«Все, что у нас получалось с момента открытия морского коридора, примерно половина шла по морю, примерно половина шла через западные страны, а также через Дунай», — сказал он и добавил, что наибольший транзит шел через Румынию, самый маленький через Словакию.

Министр отметил, что Минагрополитики в ближайшее время подсчитает ущерб от запрета импорта. «Но это очевидно — сотни миллионов долларов», — сказал он.

Читайте: Украине удалось разблокировать транзит агропродукции через Польшу

В то же время, Сольский сообщил, что ситуация динамично меняется, поэтому точные цифры можно назвать лишь на какой-то момент, после чего они потеряют актуальность. «Цифры меняются каждый день, потому что очень сильно меняются решения», — добавил он.

По его словам, доля Польши в общем аграрном экспорте Украины составила 10%, из которых половина — транзит, половина — импорт. Доля Словакии — 1,5%, Венгрии — 5−6%. На Румынию приходилось «десятки процентов», из которых транзит составлял более 90%, сообщил министр.

Читайте: Польша введет запрет на импорт украинской сельхозпродукции с 19 апреля

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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timion
timion
19 апреля 2023, 16:21
#
Ну що, чекаемо доллар по 50?
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