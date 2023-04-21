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21 квітня 2023, 13:03 Читать на русском

Німецький концерн Henkel продає бізнес в Росії за 600 мільйонів євро

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих інвесторів за 54 млрд рублів (приблизно 600 млн євро). Про це повідомляє пресслужба компанії.

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих інвесторів за 54 млрд рублів (приблизно 600 млн євро).
Фото: ucsc.org.ua

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У концерні нагадали, що у квітні 2023 року оголосили про рішення покинути ринок РФ.

Зазначається, що до консорціуму, який купує бізнес Henkel в Росії, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group і Elbrus Services.

«Всі покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і вони не підпадають під санкції ЄС або США», — йдеться у повідомленні.

Відповідні російські органи влади вже схвалили транзакцію, проте остаточне закриття угоди ще не відбулося.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Henkel виставив на продаж свої активи в Росії та Білорусі.

Компанія Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку вона веде діяльність із 1990 року.

До Henkel входять марки Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Shamtu, Ceresit та інші.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Stepan Ilchenko
Stepan Ilchenko
21 квітня 2023, 13:17
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Https://dzen.ru/media/expert.ru/vernel-i-persil-henkel-rusificiroval-brendy-643bb7fd74f83043f378b6be?&utm_referer=www.google.com

«Henkel Россия», которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать свои бренды несмотря на то, что сделка по продаже активов еще не завершена, сообщает РИА Новости.
Так, в российских магазинах и маркетплейсах стали продаваться товары в прежнем дизайне знакомых брендов, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», порошок для стирки Persil — «Персил», туалетные блоки Bref — «Бреф».
«Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», — указано в одной из карточек товара на Ozon.
В Lab Industries агентству подтвердили, что с января «Henkel Россия» ведет свою деятельность как самостоятельная компания, а сделка по продаже активов в России находится на финальной стадии.
«До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что „Вернель“ производится компанией Lab Industries», — уточнили в компании.
В Ozon при этом рассказали, что «названия некоторых брендов Henkel русифицировал сам производитель». Там подчеркнули, что товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия.
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nitrolog
nitrolog
21 квітня 2023, 13:31
#
«Брюки превращаются…» ©
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