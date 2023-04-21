Німецький концерн Henkel продає бізнес в Росії за 600 мільйонів євро

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих інвесторів за 54 млрд рублів (приблизно 600 млн євро). Про це повідомляє пресслужба компанії.

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У концерні нагадали, що у квітні 2023 року оголосили про рішення покинути ринок РФ.

Зазначається, що до консорціуму, який купує бізнес Henkel в Росії, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group і Elbrus Services.

«Всі покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і вони не підпадають під санкції ЄС або США», — йдеться у повідомленні.

Відповідні російські органи влади вже схвалили транзакцію, проте остаточне закриття угоди ще не відбулося.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Henkel виставив на продаж свої активи в Росії та Білорусі.

Компанія Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку вона веде діяльність із 1990 року.

До Henkel входять марки Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Shamtu, Ceresit та інші.