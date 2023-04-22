Національний банк протягом тижня, з 17 по 21 квітня, продав на міжбанківському валютному ринку $560,07 млн проти $242,92 млн минулого тижня. При цьому регулятор нічого не купував. Про це свідчать дані НБУ.
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку більш ніж у двічі
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Таким чином НБУ збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $317,15 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $62,30 млн;
- продав $8 172,73 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $8 110,43 млн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
продажа-покупка валюты на межбанке постоянно меняется. никакого отношения к наличному курсу — это не имеет и уж тем более не является предвесником «курса 8» или курса 100″.
выводы «оргазматоров» вообще смешные.
«НБУ увеличил продажу валюты на межбанке — значит люди покупают валюту и доллар будет расти»
С какого перепугу ? На межбанке доллар покупают не люди , а предприятия. И не будет он расти — он фиксированный. Люди покупают в обменках , где курс уже второй месяц 38 плюс-минус 20 копеек.