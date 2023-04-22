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22 квітня 2023, 8:43 Читать на русском

Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку більш ніж у двічі

Національний банк протягом тижня, з 17 по 21 квітня, продав на міжбанківському валютному ринку $560,07 млн проти $242,92 млн минулого тижня. При цьому регулятор нічого не купував. Про це свідчать дані НБУ.

Національний банк протягом тижня, з 17 по 21 квітня, продав на міжбанківському валютному ринку $560,07 млн проти $242,92 млн минулого тижня.
Фото: bank.gov.ua

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Таким чином НБУ збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $317,15 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $62,30 млн;
  • продав $8 172,73 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $8 110,43 млн.

Читайте також: Міжнародні резерви України зросли до $31,9 мільярда. НБУ назвав головні чинники росту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
Сергій Т
Сергій Т
22 квітня 2023, 9:02
#
Якщо НБУ так діє, значить так потрібно.
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0
Kaleso
Kaleso
22 квітня 2023, 9:48
#
Це значить що люди купують валюту і долар буде рости
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0
yarg
yarg
22 квітня 2023, 10:44
#
Але «атріцательно» :)
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0
penetrator1963
penetrator1963
22 квітня 2023, 11:16
#
Буквально пару недель назад тут оргазмировали, что нацбанк вдвое уменьшил продажу валюты. прямо праздник был в комментариях. овации, как в американских фильмах, когда брюс уиллис спасал планету. пророчили доллар по 27 снова. но всё возвращается на круги своя.
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0
yarg
yarg
22 квітня 2023, 11:50
#
Непонятно кто и почему оргазмировал.
продажа-покупка валюты на межбанке постоянно меняется. никакого отношения к наличному курсу — это не имеет и уж тем более не является предвесником «курса 8» или курса 100″.

выводы «оргазматоров» вообще смешные.
«НБУ увеличил продажу валюты на межбанке — значит люди покупают валюту и доллар будет расти»
С какого перепугу ? На межбанке доллар покупают не люди , а предприятия. И не будет он расти — он фиксированный. Люди покупают в обменках , где курс уже второй месяц 38 плюс-минус 20 копеек.
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