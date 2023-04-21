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21 квітня 2023, 19:11 Читать на русском

Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші

Глобальний шопінг, пов'язаний з дорогою косметикою та предметами розкоші, робить одних з найбагатших людей світу ще багатшими — статки власників luxury-компаній підскочили на $93 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Глобальний шопінг, пов'язаний з дорогою косметикою та предметами розкоші, робить одних з найбагатших людей світу ще багатшими — статки власників luxury-компаній підскочили на $93 млрд.
Фото: pixabay.com

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69-річна Франсуаза Беттенкур Мейерс, найбагатша жінка на планеті, стала ще однією французькою мільярдеркою, яка отримала вигоду від ажіотажу на предмети розкоші.

Згідно з Індексом мільярдерів Bloomberg, її статки зросли до $93,3 млрд у четвер, що на $21,8 млрд більше, ніж на початку року, після того, як L'Oreal, імперія косметики та догляду за шкірою, заснована її дідом, повідомила про стрімке зростання доходів, що призвело до рекордного зростання акцій.

Її успіхи слідують за успіхами Бернара Арно, найбагатшої людини світу, який перетворив LVMH на модний гігант із 75 брендами, включаючи будинок моди Christian Dior, ювелірну компанію Tiffany & Co. і шампанське Moet & Chandon.

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Статки Арно зросли до $210,7 млрд у 2023 році, оскільки компанія, яку він контролює, продавала дорогі брендові сумочки, косметику та вишукані вина, що сприяло «зоряному» зростанню прибутків.

Не менш значний стрибок у статках за останні місяці стався у французької сім'ї, яка стоїть за Hermes International, ще одним провідним постачальником розкішних товарів. Статки клану оцінюються в $157 млрд порівняно з $95 млрд у жовтні.

«Зростаюче накопичення багатства групою засновників і спадкоємців французьких компаній — стрибок на $93 млрд лише цього року — ілюструє зростаюче глобальне домінування країни в індустрії розкоші та краси», — пише видання.

Також зросли статки двох інших родин: братів Вертгеймерів, які володіють компанією Chanel, відомою своїми костюмами та парфумами, та Франсуа Піно, який володіє Gucci.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Archebald
Archebald
21 квітня 2023, 19:58
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Ні ІТ ні нафта.
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