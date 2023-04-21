За 2022 рік статки скоротилися лише у 13 зі 110 російських мільярдерів. Водночас вони втратили $8,5 млрд. При цьому найбільше втратив Павло Дуров — його статки зменшилися на $3,6 млрд. Про це повідомляє російський Forbes.
За рік статки 13 російських мільярдерів скоротилися на $8,5 мільярдів. Хто втратив найбільше
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Причини втрат мільярдерів не лише у санкціях, які торкнулися деяких із них.
«Для минулорічного рейтингу курси валют та котирування фіксувалися на 11 березня 2022 року, для нового рейтингу — на 10 березня 2023-го. За цей період індекс S&P обвалився на 8%, до 3861 пункту, Nasdaq — на 13%. Сукупні статки всіх мільярдерів світу скоротився на $500 млн, до $12,2 трлн», — пише видання.
Падіння котирувань акцій конкурентів Telegram — месенджерів WhatsApp і Snapchat — позначилося і на оцінці вартості компанії Дурова. В результаті бізнесмен перемістився з третього місця в рейтингу російських мільярдерів Forbes 2022 на десяте у списку 2023 року.
Хто втратив найбільше з російського списку Forbes
- Павло Дуров, засновник месенджера Telegram, за рік втратив $3,6 млрд. Статки у 2023 році — $11,5 млрд.
- Леонід Богуславський, акціонер компанії Datadog, втратив $1,1 млрд. Статки у 2023 році — $3,6 млрд;
- Дмитро та Ігор Бухмани, власники розробника ігор Playrix, втратили по $1,1 млрд. Статки у 2023 році — по $7 млрд;
- Фархад Ахмедов, інвестор (фігурант скандального прослуховування), втратив $600 млн. Стан у 2023 році — $1,1 млрд;
- Олег Бойко, голова правління інвестхолдингу Finstar, втратив $200 млн. Статки у 2023 році — $1,1 млрд;
- Дмитро Риболовлєв, колишній власник Уралкалію, втратив $200 млн. Статки у 2023 році — $6,4 млрд;
- Петро Авен, колишній член ради директорів Альфа-Банку, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $4,2 млрд;
- Олена Батуріна, вдова колишнього мера Москви Юрія Лужкова, засновника компанії Інтеко, втратила $100 млн. Статки у 2023 році — $1,3 млрд;
- Андрій Косогов, один із власників Альфа-банку, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $1,1 млрд;
- Олександр Мамут, інвестор, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $2 млрд;
- Олександр Свєтаков, власник групи Абсолют, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $2,1 млрд;
- Гліб Фетісов, продюсер та інвестор, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $1,1 млрд.
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