За рік статки 13 російських мільярдерів скоротилися на $8,5 мільярдів. Хто втратив найбільше

За 2022 рік статки скоротилися лише у 13 зі 110 російських мільярдерів. Водночас вони втратили $8,5 млрд. При цьому найбільше втратив Павло Дуров — його статки зменшилися на $3,6 млрд. Про це повідомляє російський Forbes.

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Причини втрат мільярдерів не лише у санкціях, які торкнулися деяких із них.

«Для минулорічного рейтингу курси валют та котирування фіксувалися на 11 березня 2022 року, для нового рейтингу — на 10 березня 2023-го. За цей період індекс S&P обвалився на 8%, до 3861 пункту, Nasdaq — на 13%. Сукупні статки всіх мільярдерів світу скоротився на $500 млн, до $12,2 трлн», — пише видання.

Падіння котирувань акцій конкурентів Telegram — месенджерів WhatsApp і Snapchat — позначилося і на оцінці вартості компанії Дурова. В результаті бізнесмен перемістився з третього місця в рейтингу російських мільярдерів Forbes 2022 на десяте у списку 2023 року.

Хто втратив найбільше з російського списку Forbes