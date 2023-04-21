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21 квітня 2023, 17:09 Читать на русском

За рік статки 13 російських мільярдерів скоротилися на $8,5 мільярдів. Хто втратив найбільше

За 2022 рік статки скоротилися лише у 13 зі 110 російських мільярдерів. Водночас вони втратили $8,5 млрд. При цьому найбільше втратив Павло Дуров — його статки зменшилися на $3,6 млрд. Про це повідомляє російський Forbes.

За 2022 рік статки скоротилися лише у 13 зі 110 російських мільярдерів.
Фото: pixabay.com

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Причини втрат мільярдерів не лише у санкціях, які торкнулися деяких із них.

«Для минулорічного рейтингу курси валют та котирування фіксувалися на 11 березня 2022 року, для нового рейтингу — на 10 березня 2023-го. За цей період індекс S&P обвалився на 8%, до 3861 пункту, Nasdaq — на 13%. Сукупні статки всіх мільярдерів світу скоротився на $500 млн, до $12,2 трлн», — пише видання.

Падіння котирувань акцій конкурентів Telegram — месенджерів WhatsApp і Snapchat — позначилося і на оцінці вартості компанії Дурова. В результаті бізнесмен перемістився з третього місця в рейтингу російських мільярдерів Forbes 2022 на десяте у списку 2023 року.

Хто втратив найбільше з російського списку Forbes

  • Павло Дуров, засновник месенджера Telegram, за рік втратив $3,6 млрд. Статки у 2023 році — $11,5 млрд.
  • Леонід Богуславський, акціонер компанії Datadog, втратив $1,1 млрд. Статки у 2023 році — $3,6 млрд;
  • Дмитро та Ігор Бухмани, власники розробника ігор Playrix, втратили по $1,1 млрд. Статки у 2023 році — по $7 млрд;
  • Фархад Ахмедов, інвестор (фігурант скандального прослуховування), втратив $600 млн. Стан у 2023 році — $1,1 млрд;
  • Олег Бойко, голова правління інвестхолдингу Finstar, втратив $200 млн. Статки у 2023 році — $1,1 млрд;
  • Дмитро Риболовлєв, колишній власник Уралкалію, втратив $200 млн. Статки у 2023 році — $6,4 млрд;
  • Петро Авен, колишній член ради директорів Альфа-Банку, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $4,2 млрд;
  • Олена Батуріна, вдова колишнього мера Москви Юрія Лужкова, засновника компанії Інтеко, втратила $100 млн. Статки у 2023 році — $1,3 млрд;
  • Андрій Косогов, один із власників Альфа-банку, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $1,1 млрд;
  • Олександр Мамут, інвестор, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $2 млрд;
  • Олександр Свєтаков, власник групи Абсолют, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $2,1 млрд;
  • Гліб Фетісов, продюсер та інвестор, втратив $100 млн. Статки у 2023 році — $1,1 млрд.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
21 квітня 2023, 17:20
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