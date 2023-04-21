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21 квітня 2023, 18:37 Читать на русском

Кабмін заборонив стягувати заборгованість за комунальні послуги з переселенців

Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Міністерством реінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Міністерством реінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року.
Фото: radiotrek.rv.ua

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Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ.

Зокрема, йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.

«Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби», — пояснили в міністерстві.

Читайте також: В Мінсоцполітики пояснили, які послуги доступні для внутрішніх переселенців в «Дії»

Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
21 квітня 2023, 20:25
#
Ну це тільки у нас таке можуть видумать:
«Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку«
То як же він їх надасть, як він їх виїхав ? Це тіпа надо з Польші приїхать до Маріуполя і надать довідку теперішньому директору ЖЕКу ?
Або поїхать і знайти в Бахмуті директора ЖЕКу, хай зробить копію. :)
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