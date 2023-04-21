Кабмін заборонив стягувати заборгованість за комунальні послуги з переселенців

Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Міністерством реінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ.

Зокрема, йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.

«Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби», — пояснили в міністерстві.

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Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.