Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Міністерством реінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Кабмін заборонив стягувати заборгованість за комунальні послуги з переселенців
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Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ.
Зокрема, йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.
«Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби», — пояснили в міністерстві.
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Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.
Коментарі - 1
«Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку«
То як же він їх надасть, як він їх виїхав ? Це тіпа надо з Польші приїхать до Маріуполя і надать довідку теперішньому директору ЖЕКу ?
Або поїхать і знайти в Бахмуті директора ЖЕКу, хай зробить копію. :)