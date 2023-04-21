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21 квітня 2023, 16:34 Читать на русском

Екс-главу скандальної криптобіржі Thodex екстрадували до Туреччини

Влада Албанії передала турецьким правоохоронцям засновника та колишнього голову криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Влада Албанії передала турецьким правоохоронцям засновника та колишнього голову криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера.
Фото: pixabay.com

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Очікується, що Озер, доставлений до поліцейської дільниці, пройде медичний огляд, після чого його направлять до кампусу поліцейського управління Стамбула.

Фатіха Озера спіймали в Албанії ще 30 серпня 2022 року. 27-річний Озер розшукувався за звинуваченням у шахрайстві та створенні злочинної організації.

Передісторія

У квітні 2021 року одна з найбільших турецьких криптобірж Thodex раптово припинила свою роботу. Внаслідок цього сотні тисяч інвесторів втратили можливість повернути гроші. Голова криптобіржі покинув країну.

Пізніше Озер опублікував заяву, в якій пообіцяв виплатити борг інвесторам і повернутися до Туреччини, щоб постати перед судом.

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Збитки клієнтів

Згідно з обвинувальним висновком, збитки від діяльності біржі становили 356 млн турецьких лір (приблизно $24 млн). Але аналітики Chainalysis оцінили збитки у $2,6 млрд.

Масові арешти

Турецькі силовики затримали 62 особи у справі про велику криптоаферу, з якою зіткнулися клієнти місцевої біржі Thodex. Масові арешти почалися, коли поліція заявила, що власник вкрав активи вкладників на $2 млрд і втік із країни.

Thodex

Thodex — турецька криптовалютна біржа, яку Фарук Фатіх Озер заснував у 2017 році. За даними Reuters, її денний обсяг продажів становив $538 млн. Біржа мала 391 000 активних користувачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
youknow
youknow
21 квітня 2023, 17:17
#
Кріпта так само має вплив людського фактору, як ризик
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