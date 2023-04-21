Екс-главу скандальної криптобіржі Thodex екстрадували до Туреччини

Влада Албанії передала турецьким правоохоронцям засновника та колишнього голову криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера. Про це повідомляє агентство Anadolu.

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Очікується, що Озер, доставлений до поліцейської дільниці, пройде медичний огляд, після чого його направлять до кампусу поліцейського управління Стамбула.

Фатіха Озера спіймали в Албанії ще 30 серпня 2022 року. 27-річний Озер розшукувався за звинуваченням у шахрайстві та створенні злочинної організації.

Передісторія

У квітні 2021 року одна з найбільших турецьких криптобірж Thodex раптово припинила свою роботу. Внаслідок цього сотні тисяч інвесторів втратили можливість повернути гроші. Голова криптобіржі покинув країну.

Пізніше Озер опублікував заяву, в якій пообіцяв виплатити борг інвесторам і повернутися до Туреччини, щоб постати перед судом.

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Збитки клієнтів

Згідно з обвинувальним висновком, збитки від діяльності біржі становили 356 млн турецьких лір (приблизно $24 млн). Але аналітики Chainalysis оцінили збитки у $2,6 млрд.

Масові арешти

Турецькі силовики затримали 62 особи у справі про велику криптоаферу, з якою зіткнулися клієнти місцевої біржі Thodex. Масові арешти почалися, коли поліція заявила, що власник вкрав активи вкладників на $2 млрд і втік із країни.

Thodex

Thodex — турецька криптовалютна біржа, яку Фарук Фатіх Озер заснував у 2017 році. За даними Reuters, її денний обсяг продажів становив $538 млн. Біржа мала 391 000 активних користувачів.