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13 квітня 2023, 13:50 Читать на русском

Біржа-банкрут FTX повернула активів на $7 мільярдів

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повернула понад $7,3 млрд коштів, що на понад $800 млн більше, ніж у січні. Про це заявив адвокат компанії на засіданні американського суду з питань банкрутства в Делавері, пише Reuters.

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повернула понад $7,3 млрд коштів, що на понад $800 млн більше, ніж у січні.

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Адвокат FTX Енді Дітдеріх заявив, що компанія починає думати про своє майбутнє після місяців зусиль, присвячених збору ресурсів і з'ясуванню того, що пішло не так під керівництвом обвинуваченого засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда. Бенкман-Фрід не визнає себе винним.

За словами Дітдеріха, FTX виграла від нещодавнього зростання цін на криптовалюту. Її загальне відновлення оцінюється в $6,2 млрд, виходячи з цін на криптовалюту з листопада 2022 року, коли вона подала заяву про банкрутство після того, як трейдери вивели з платформи $6 млрд за три дні, а конкуруюча біржа Binance відмовилася від угоди про порятунок.

Новий генеральний директор FTX Джон Рей детально описав неналежні перекази коштів і поганий облік на криптовалютній біржі, що збанкрутувала, назвавши це «повним провалом» контролю.

За словами Дітдеріха, FTX веде переговори із зацікавленими сторонами про варіанти перезапуску своєї криптовалютної біржі, і, можливо, прийме рішення про це в поточному кварталі.

Він не надав детальної інформації про те, що перезапуск може означати для клієнтів FTX, чиї криптовалютні депозити були заблоковані під час справи про банкрутство.

«Поки що клієнти FTX в Японії були єдиними, хто зміг вивести будь-які кошти через відносно жорстке регулювання криптовалют в цій країні. Незрозуміло, чи повинна FTX використовувати власні кошти для перезапуску біржі, замість того, щоб використовувати гроші для виплат клієнтам. Для перезапуску біржі може знадобитися зовнішнє фінансування або продаж активів біржі», — зазначив він.

За словами Дітдеріха, FTX також працює над попереднім планом, який запропонує компанії шлях до виходу з банкрутства.

FTX має намір подати цей план до липня, але визнає, що багато деталей доведеться опрацювати, оскільки кредитори борються за свою частку активів компанії. FTX не очікує, що будь-який план буде затверджений до другого кварталу 2024 року.

Джерело: Мінфін
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