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21 квітня 2023, 16:02 Читать на русском

Нацбанк посилив нагляд за фінансовим ринком

Національний банк України з метою посилення нагляду за фінансовим ринком вирішив реорганізувати Департамент банківського нагляду та створити у структурі Нацбанку: Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України з метою посилення нагляду за фінансовим ринком вирішив реорганізувати Департамент банківського нагляду та створити у структурі Нацбанку: Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб.
Фото: bank.gov.ua

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«Такі зміни є черговим кроком до відповідності міжнародним стандартам банківського нагляду (Основних Базельських принципів ефективного банківського нагляду). Вони враховують результати спільної роботи Національного банку та експертів Міжнародного валютного фонду з питань стратегічного планування функцій банківського нагляду», — йдеться в повідомленні.

Департамент інтегрованого нагляду за банками

Департамент інтегрованого нагляду за банками матиме розширені повноваження та межі відповідальності. Він не лише продовжить виконувати всі функції Департаменту банківського нагляду, але й виконуватиме окремі функції щодо нагляду за надавачами платіжних послуг з метою забезпечення виконання ними законодавства.

Департамент, зокрема, здійснюватиме:

  • нагляд за діяльністю надавачів платіжних послуг (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування), надавачів обмежених платіжних послуг;
  • контроль за дотриманням пруденційних нормативів надавачами платіжних послуг та ініціювання застосування заходів впливу в разі виявлення порушень;
  • контроль за усуненням порушень, виконанням рішень Національного банку про застосування відповідних заходів впливу, виконанням пред’явлених (висунутих) вимог щодо усунення порушень;
  • аналіз показників діяльності надавачів фінансових платіжних послуг щодо операцій, регламентованих законодавством;
  • контроль за дотриманням надавачами фінансових платіжних послуг вимог до капіталу, забезпеченням збереження коштів користувачів платіжних послуг;
  • контроль за дотриманням порядку, вимог та строків подання надавачами платіжних послуг до Національного банку звітності, іншої інформації про виконані платіжні операції в межах надання обмежених платіжних послуг.

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Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб

Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб виконуватиме функції щодо:

  • виявлення під час здійснення банківського нагляду ознак пов’язаності осіб із банками;
  • підготовки пропозицій стосовно визначення осіб пов’язаними з банками для розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури;
  • здійснення контролю за операціями банків із пов’язаними з банком особами.

Наразі працівники Департаменту банківського нагляду продовжують виконувати свої повноваження та посадові обов’язки до завершення кадрових процедур.

Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб входять до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво якою здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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