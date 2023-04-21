Курс валют на 21 квітня: долар та євро продовжують дорожчати

У п'ятницю, 21 квітня, курс долара на готівковому ринку додав 15 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилось, а у продажу подорожчало на 15 копійок.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 10 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу. Курс євро зріс на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,30, євро — 41,55−41,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,01−40,40 грн/євро.