Депозит «Спокійний» із можливістю дострокового повернення без втрати відсотків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

21 квітня 2023, 9:00 Читать на русском

Депозит «Спокійний» із можливістю дострокового повернення без втрати відсотків

ПУМБ пропонує новий депозит — «Спокійний» із можливістю дострокового повернення без втрати відсотків.

Банк майже 32 роки є фінансовою підтримкою українців і жодного разу не затримав виплат по депозитам та іншим виплатам.

ПУМБ продовжує виконувати усі взяті на себе зобов'язання. В тому числі і як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, за 12 місяців 2022 року ПУМБ виплатив понад 715 млн українцям-вкладникам банків-банкрутів. Як результат — 83% клієнтів-фізосіб банку протягом 12 місяців 2022 року продовжили свої депозити.

Умови депозиту «Спокійний»:

  • Валюта — ГРН/ USD / EUR
  • Ставка: 10% у гривні та 0.4% у USD і EUR
  • Строк депозиту: 3 місяці
  • Поповнення — без обмежень, протягом усього строку дії депозиту
  • Мінімальна сума: 100 грн/ 10 USD/ 10 EUR
  • Автопролонгація — дозволена
  • Дострокове повернення — дозволено, з виплатою усіх нарахованих відсотків*
  • Часткове зняття коштів — не передбачено

Ще однією перевагою цього продукту є надійність банку. У лютому 2023 року надійність банківських вкладів ПУМБ було в черговий раз підтверджене незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність).

ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни та є банком, уповноваженим на зберігання запасів готівки Нацбанку. Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Для клієнтів банку це означає посилений нагляд НБУ, а отже — стабільність роботи попри усе.

* Дострокове повернення вкладу можливе шляхом розірвання договору в повному обсязі. Дострокове повернення вкладів пов’язаним з банком особам заборонено згідно з Постановою НБУ від 25.02.2022 № 23 (п. 4).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Dinamo1917 и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами