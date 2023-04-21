Депозит «Спокійний» із можливістю дострокового повернення без втрати відсотків

Банк майже 32 роки є фінансовою підтримкою українців і жодного разу не затримав виплат по депозитам та іншим виплатам.

ПУМБ продовжує виконувати усі взяті на себе зобов'язання. В тому числі і як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, за 12 місяців 2022 року ПУМБ виплатив понад 715 млн українцям-вкладникам банків-банкрутів. Як результат — 83% клієнтів-фізосіб банку протягом 12 місяців 2022 року продовжили свої депозити.

Умови депозиту «Спокійний»:

Валюта — ГРН/ USD / EUR

Ставка: 10% у гривні та 0.4% у USD і EUR

Строк депозиту: 3 місяці

Поповнення — без обмежень, протягом усього строку дії депозиту

Мінімальна сума: 100 грн/ 10 USD/ 10 EUR

Автопролонгація — дозволена

Дострокове повернення — дозволено, з виплатою усіх нарахованих відсотків*

Часткове зняття коштів — не передбачено

Ще однією перевагою цього продукту є надійність банку. У лютому 2023 року надійність банківських вкладів ПУМБ було в черговий раз підтверджене незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність).

ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни та є банком, уповноваженим на зберігання запасів готівки Нацбанку. Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Для клієнтів банку це означає посилений нагляд НБУ, а отже — стабільність роботи попри усе.