Країни G7 та Австралія вирішили зберегти стелю цін на російську нафту на рівні $60

Країни «Великої сімки» та Австралія ухвалили рішення зберегти верхню межу цін на російську нафту, що перевозиться морем, у $60, повідомило Reuters інформоване джерело.

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Що відомо

Представники коаліції дійшли висновку, що стеля цін працює і дозволяє обмежити доходи Росії та підтримати стабільність енергетичного ринку, зазначив він.

Чиновник повідомив, що у нещодавньому звіті Міжнародного енергетичного управління (МЕА) був висновок про те, що режим санкцій G7 був ефективним, «не обмежуючи світові постачання нафти та нафтопродуктів та одночасно обмежуючи здатність Росії отримувати експортні доходи».

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За даними МЕА, доходи Росії від експорту нафти в березні зросли на $1 млрд порівняно з лютим, але отримана сума $12,7 млрд все ще на 43% нижча, ніж роком раніше.

Співрозмовник агентства нагадав, що російська нафта зараз продається з дисконтом майже $30 стосовно Brent, при цьому експорт російської нафти стабільно перевищує 3 млн барелів на добу.

Нафта марки Brent вдень 17 квітня дешевшала на 0,59%. Ціна червневих ф'ючерсів становила $85,80 за барель.