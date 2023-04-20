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20 квітня 2023, 18:03 Читать на русском

В Bloomberg не впевнені, чи мільярдер Майкл Блумберг вибере наступника в середині компанії

Американський мільярдер та політик Майкл Блумберг змушує своїх топ-менеджерів тільки здогадуватися про те, хто може стати його наступником в управлінні компанії Bloomberg. Про це повідомляє Insider.

Американський мільярдер та політик Майкл Блумберг змушує своїх топ-менеджерів тільки здогадуватися про те, хто може стати його наступником в управлінні компанії Bloomberg.
Фото: slovoidilo.ua

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Financial Times опитала кількох людей, близьких до колишнього мера Нью-Йорка, щоб зрозуміти, як мільярдер може відмовитися від контролю над Bloomberg, та коли він зрештою вирішить це зробити.

Статки Блумберга, якому в лютому виповнився 81 рік, за даними Forbes, становлять майже $95 млрд. Це робить його одним із найбагатших людей у світі, керуючим надзвичайно впливовою компанією, що має його ім'я.

Хоча компанія Bloomberg може бути найвідомішою завдяки своєму відділу новин, за даними Financial Times, лише частка її доходів припадає на ЗМІ. Компанія отримує близько $12 млрд щорічного доходу, причому більша частина цього доходу надходить від терміналів Bloomberg, які знаходяться на столах десятків тисяч банкірів і бізнесменів по всьому світу.

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Попри те, що Блумберг все ще відвідує штаб-квартиру компанії в Нью-Йорку, зростають розмови про те, хто стане його заступником, коли він більше не захоче залишатися біля керма.

Кандидати

Жан-Поль Заммітт, генеральний директор Bloomberg, вважається найбільш імовірним кандидатом на посаду. Згідно зі звітом, він роками керував бізнесом компанії з продажу терміналів і взяв на себе все більшу відповідальність від інших керівників.

Інший можливий кандидат — Влад Клячко, комп’ютерний інженер родом із Росії та головний спеціаліст із продуктів Bloomberg.

Однак Блумберг також може вирішити шукати наступника за межами компанії.

«Лише дві людини керують компанією — Заммітт і Клячко», — сказав Financial Times колишній старший керівник Bloomberg.

Пожертвування

Блумберг жертвує більшу частину своїх грошей через благодійний фонд «Bloomberg Philanthropies». За даними сайту, минулого року він передав організації $1,7 млрд, завдяки чому його благодійні пожертви за все життя перевищили $14 млрд.

Він також підписав The Giving Pledge, ініціативу, започатковану Біллом Гейтсом, Меліндою Френч Гейтс і Уорреном Баффетом у 2010 році.

«Майже весь мій капітал буде роздано в наступні роки або залишено моєму фонду», — заявив Блумберг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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