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20 квітня 2023, 16:40 Читать на русском

Зниження цін на автомобілі вдарило по прибутку Tesla

19 квітня за перший квартал відзвітувала компанія Tesla. Загальний виторг становив $23,3 млрд, що на 24% більше, ніж роком раніше, але трохи менше прогнозів аналітиків, які чекали на $23,35 млрд. Проте чистий прибуток компанії скоротився в порівнянні з першим кварталом минулого року на 22% — до $2,9 млрд, також опинившись нижче за прогнози аналітиків ($3,03 млрд).

19 квітня за перший квартал відзвітувала компанія Tesla.
Фото: nytimes.com

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Що вплинуло на ціни

Експерти зазначили, що на прибутковості операцій Tesla відбилося зниження відпускних цін на автомобілі — нинішнього року компанії тільки США довелося шість разів знижувати ціни. На ці заходи Tesla була змушена піти через зрослі ціни на енергоносії та електрику, а також на тлі загального надвиробництва на автомобільному ринку.

Tesla визнає, що зниження відпускних цін на автомобілі вплинуло на її прибутковість, але запевняє, що ситуація залишається під контролем.

«Незважаючи на те, що в першому кварталі ми вдалися до скорочення цін на багато моделей у низці регіонів світу, наша операційна рентабельність знизилася за керованою траєкторією, — зазначила компанія. — Ми очікуємо, що позитивний ефект вплинуть на скорочення витрат — наприклад, вища продуктивність на наших новітніх підприємствах, а також зниження витрат на логістику. Всі ці заходи дозволяють нам контролювати операційні ризики, спостерігаючи за часткою витрат у нашій спільній діяльності».

Читайте: Tesla перед звітом знизила вартість електрокарів вшосте за рік

Джерело: Мінфін
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