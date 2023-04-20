Кількість замовлень Volvo збільшилась на 32% у першому кварталі

Шведський автовиробник Volvo покращив прогноз щодо вантажівок на основних ринках у Європі та Північній Америці. У річному співвідношенні кількість замовлень у першому кварталі збільшилася на 32%, повідомили у LBLV .

У компанії повідомили про рекордні операційні доходи за перший квартал ще минулого тижня, до офіційної публікації звітності. Показник суттєво перевершив очікування ринку.

Конкурент Daimler Trucks і Traton прогнозує, що цього року продаж важких вантажівок у Північній Америці та ЄС досягне 320 тисяч одиниць у кожному з регіонів. Згідно з попереднім прогнозом аналітиків Volvo, на обох ринках очікувалися продажі 300 тисяч вантажівок.

Гендиректор компанії повідомив, що проблеми у ланцюжках поставок в ЄС були не такими суттєвими, як восени, тому обсяги виробництва збільшились. Ситуація в Північній Америці виявилася складнішою.

Аналітики вважають, що позитивний прогноз автовиробника дає впевненість у хороших результатах виробництва вантажівок Volvo на друге півріччя.

Компанія також повідомила, що на ринку зростає попит на заміну парку автомобілів, що старіє, тому кількість замовлень буде збільшуватись.

На сьогоднішніх торгах акції шведського автовиробника Volvo збільшились на 1,70% до 212,65 шведської крони, зазначили у LBLV.

Максим Захаров, фінансовий аналітик LBLV