Один з найбільших у світі виробників сільгосптехніки продає бізнес у РФ

Один з найбільших у світі виробників сільгосптехніки — група CNH Industrial, якій належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії за $60 млн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«CNH Industrial оголошує про продаж своєї комерційної діяльності в Росії за загальну суму приблизно $60 млн», — йдеться у повідомленні.

Це сталося після оголошення у березні 2022 року про припинення постачання на російський ринок.

До березня 2022 року компанія мала корпоративний офіс у Московській області, через який вона керувала імпортом та дистрибуцією своєї продукції в Росії, регіональною бізнес-діяльністю та комерційним фінансуванням.

У компанії були виробничі майданчики для сільськогосподарського обладнання та знарядь та будівельного обладнання, а також склад запчастин. На цих майданчиках працювало близько 200 працівників.

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Дохід та витрати

За 2021 фінансовий рік, останній повний рік діяльності, російські підрозділи отримали дохід у розмірі приблизно $380 млн, що становить 2% від консолідованого доходу компанії у 2021 році.

Протягом кварталу, який закінчився 31 березня 2022 року, CNH Industrial зафіксувала витрати на суму $71 млн, пов’язаних зі списанням активів, резервами фінансової дебіторської заборгованості та резервом оцінки відстрочених податкових активів.

За оцінками компанії, у зв’язку з продажем додаткові витрати до оподаткування становитимуть приблизно $20 млн.