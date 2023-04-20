Інфляція у Євросоюзі сповільнилася

Споживчі ціни в єврозоні у березні збільшились на 6,9% у річному вираженні, мінімальними темпами з лютого 2022 року. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 8,5% у лютому. Про це свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу.

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Дані за березень збіглися як з попередньою оцінкою, так і з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics. Як зазначається в документах, темпи зростання споживчих цін в єврозоні залишаються істотно вищими за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2%.

Як змінилися ціни

Ціни на енергоносії в березні знизилися вперше за два роки — на 0,9% в річному вираженні, підвищення цін на промислові товари сповільнилося до 6,6% з 6,8% в лютому.

Зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюн минулого місяця прискорилося до 15,5% з 15%, на послуги — до 5,1% з 4,8%.

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) в березні збільшилися рекордними темпами — на 5,7% в річному вираженні в порівнянні з 5,6% в лютому. Зростання індексу CPI Core прискорилося за підсумками четвертого місяця поспіль.

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Споживчі ціни в єврозоні в березні підвищилися на 0,9% щодо лютого.