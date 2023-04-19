Інфляція у Британії сповільнилась до 10,1%

Рівень інфляції у Британії у березні залишився на високому рівні, вираженому двозначним числом, що є ще одним несподівано високим показником, який посилить аргументацію на користь подальшого підвищення процентної ставки Банком Англії. Про це пише Bloomberg.

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Як змінилися ціни

Так, індекс споживчих цін зріс на 10,1% у річному вимірі, що було зумовлено найсильнішим зростанням цін на продукти за останні 4 десятиліття.

Економісти очікували уповільнення інфляції до 9,8%.

Зазначається, що інфляція в 10,1% обумовлена найсильнішим зростанням цін на харчові продукти та безалкогольні напої за більш ніж 45 років — у березні вони подорожчали в річному вимірі на 19,1%, що стало найвищим показником з 1977 року.

За даними ONS, рекордним виявилося зростання цін на хліб, гарячі напої, шоколад і кондитерські вироби.

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При цьому ціни на товари, зокрема одяг і взуття, зросли на 12,7%. Зростання цін у сфері ЖКГ сягнуло 11,6%, у ресторанах і готелі — 11,3%.

Уповільненню інфляції сприяло зниження цін на транспорті з 3,1% у лютому до 1% у березні, що пояснюється зниженням цін на моторне паливо: у березні вони впали на 5,9% порівняно зі зростанням на 4,6% у лютому.

«Основними факторами зниження були ціни на моторне паливо і вартість мазуту, які впали після різкого зростання в той самий час минулого року», — пояснив головний економіст ONS Грант Фітцнер.